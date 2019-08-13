شكرا لقرائتكم خبر عن "العميد" يستقر على إقامة معسكر 3 أسابيع استعداد للموسم الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقر حسام حسن المدير الفنى للفريق الكروى الأول بنادى سموحة على الدخول فى معسكر مغلق لمدة 21 يوما فى أحد منتجعات برج العرب استعداد للموسم الكروى الجديد.

ويسعى الجهاز الفنى خلال الفترة المقبلة إلى الاستقرار بشكل نهائى على العناصر التى يرغب فى بقائها بصفة نهائية.

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كان إسلام صالح لاعب الفريق قد حصل على الاستغناء الخاص به وجمع متعلقاته ورحل بشكل نهائى عن الفريق، ويبقى على قائمة الانتظارعدد من اللاعبين لم يتحدد بشكل نهائى بقاءهم أو رحيلهم وهم... السيد فريد ومحمود سيد وأوميد أوكرى وشيخ بامبا ومحمود منصور ومحمود كناريا ومحمود معاذ.

ونجح حسام حسن فى حسم صفقة ناصر ماهر صانع ألعاب الأهلى لمدة موسم على سبيل الإعارة، ومن المقرر أن يخوض الفريق تدريباته على فترة واحدة عقب العودة من إجازة عيد الأضحى المبارك.

واتصل محمد فرج عامر رئيس النادى بالجهاز الفنى للاطمئنان على اللاعبين وتهئنتهم بالعيد، وأعطى الضوء الأخضر للجهاز الفنى باتخاذ جميع الإجراءات اللازمه لبناء فريق قوى قادر على المنافسة خلال الموسم المقبل.