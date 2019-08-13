شكرا لقرائتكم خبر عن الداخلية يواجه حرس الحدود والإنتاج ودياً استعداداً للموسم الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقر الجهاز الفنى للفريق الأول بكرة القدم لنادى الداخلية بقيادة ضياء عبد الصمد على خوض 4 مباريات ودية فى أغسطس الحالى استعداداً للموسم الجديد بدورى القسم الثانى.

ومن المقرر أن يلتقى الداخلية مع حرس الحدود فى 18 أغسطس، ثم الإنتاج الحربى فى الـ19 من نفس الشهر، على أن يلتقى الداخلية مع كل من فاركو والأولمبى يومى فيما بعد.

وكان الداخلية قد أنهى المعسكر الأول فى إطار الاستعداد للموسم الجديد، الذى أقيم فى برج العرب واستمر لمدة شهر قبل عيد الأضحى المبارك، حيث حصل اللاعبون على إجازة لمدة 3 أيام، على أن يعود الفريق غداً الأربعاء لمواصلة التدريبات.