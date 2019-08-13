جنش ينشر سيلفى مع زوجته عبر إنستجرام

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر محمود عبد الرحيم "جنش" حارس مرمى نادى الزمالك صورة سيلفى تجمعه بزوجته عبر صفحته الشخصية على إنستجرام. ويخوض جنش المرحلة الأولى من التأهيل خلال الفترة الجارية بعد إجرائه جراحة عقب إصابته بقطع فى وتر أكيلس مع المنتخب الوطنى. أجرى جنش عملية جراحية ناجحة فى ألمانيا، ويخوض حاليا تدريبات تأهيلية بالقاهرة قبل العودة مجددا إلى ألمانيا لاستكمال التأهيل. يذكر أن الزمالك لم يقيد جنش فى قائمته الأولى وأيضا القائمة الأفريقية نظرا لعدم الاستفادة منه خلال الفترة المقبلة لحاجته فترة علاج لن تقل عن أربعة أشهر.

جنش

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