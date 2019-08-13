الإسماعيلي يستعين بالسفارة المصرية بتونس لدراسة بطل ليبيا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر مسئولو الإسماعيلى التواصل مع مسئولى السفارة المصرية بتونس من أجل جمع المعلومات عن فريق أهلى بنى غازى الليبى قبل خوض المباراة التى ستجمعهما لحساب دور الــ32 من بطولة كأس محمد السادس للأندية الأبطال. Advertisements وتقام منافسات الدورى الليبى فى تونس نظرا لعدم استقرار الأوضاع الأمنية هناك بجانب تعرضها لأعمال تخريب جراء الأعمال الإرهابية. ويتطلع مسئولو الدراويش للتعرف على نقاط القوة والضعف للفريق المنافس من أجل استغلالها فى الانتصار وحصد بطاقة التأهل للدور المقبل بالبطولة.

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