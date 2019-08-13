شكرا لقرائتكم خبر عن غموض مستقبل «كوتينيو» فى برشلونة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أفادت تقارير صحفية إسبانية برغبة نادى بايرن ميونخ فى التعاقد مع البرازيلى فيليب كوتينيو، لاعب برشلونة، هذا الصيف.

وقالت صحيفة «موندو ديبورتيفو» إن النادى البافارى استفسر من مسؤولى البارسا عن مدى إمكانية استعارة اللاعب لمدة موسم، تعويضًا لفشله فى ضم ليروى سانى جناح مانشستر سيتى.

لكن صحيفة «سبورت بيلد» بددت هذه الشائعات، مؤكدة عدم اهتمام بايرن ميونخ بضم الدولى البرازيلى فى الوقت الراهن.

ولم يتقدم البايرن حتى الآن بعرض رسمى لضم كوتينيو، لكنه يهتم كثيرًا بضم زميله الفرنسى عثمان ديمبلى، بعدما وضعه النادى كخطة بديلة فى وقت سابق، حال فشله فى ضم سانى.

ونجح بايرن ميونخ في التعاقد مع الكرواتى إيفان بيريسيتش، لاعب إنتر ميلان، لمدة موسم واحد على سبيل الإعارة مقابل 4.5 مليون يورو، مع إمكانية ضمه بعقد دائم فى نهاية الموسم مقابل 20 مليون يورو.

وفجر أرتورو فيدال، نجم نادى برشلونة، التكهنات حول مستقبله الكروى، فى ظل أنباء تفيد بقرب عودته إلى الدورى الإيطالى هذا الصيف.

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وارتبط اسم فيدال بالعودة إلى الكالتشيو، فى ظل اهتمام إنتر ميلان بقيادة مدربه الجديد أنطونيو كونتى، للظفر بخدمات المقاتل التشيلى، والذى عمل معه من قبل فى يوفنتوس، وقام فيدال بالإعجاب بأحد الأخبار حول اهتمام إنتر ميلان بضمه، عبر حسابه الرسمى عبر موقع إنستجرام.

وأشارت صحيفة «كالتشيو ميركاتو» إلى أن هذا التصرف من فيدال يُعد إشارة واضحة إلى موافقته على هذه الخطوة، رغم أن المفاوضات مع إدارة برشلونة لن تكون سهلة على الإطلاق، ورغم تألق فيدال الموسم الماضى مع برشلونة، لكن فرصته فى المشاركة خلال الموسم الجديد أصبحت صعبة، خاصة بعد التعاقد مع الهولندى الشاب فرينكى دى يونج، ووجود سيرجى روبيرتو كلاعب خط وسط.

من ناحية أخرى، خضع نوربيرتو مورارا نيتو، حارس مرمى برشلونة، أمس الثلاثاء، لجراحة فى معصم اليد اليسرى، بعد إصابته بكسر خلال آخر تدريبات الفريق فى الولايات المتحدة، وأشار برشلونة إلى أن نيتو أجرى الجراحة تحت إشراف الطبيب خافيير مير، وأنه سيخضع بعدها لفترة علاج وتأهيل تحت إشراف الطاقم الطبى لبرشلونة.

وأضاف النادى فى بيان له: «سنعلن اليوم عن نتيجة الجراحة والفترة التقريبية التى يحتاجها نيتو للعودة إلى الملاعب»، وينتظر أن يغيب نيتو، الذى انتقل لبرشلونة هذا الصيف قادما من فالنسيا، عن صفوف الفريق لعدة أسابيع.

فيما يعود فريق برشلونة، للتدريبات اليوم، الأربعاء، استعدادا لمنافسات الدورى الإسبانى، بعد أن أنهى جولته بالولايات المتحدة فى ختام فترة الإعداد للموسم الجديد (2019-2020).

وخاض عملاق كتالونيا خلال الجولة، مواجهتين أمام نابولى الإيطالى، ليبدأ الاستعداد مباشرة لبداية حملة الدفاع عن لقبه فى الليجا، الجمعة المقبل، أمام أتلتيك بلباو.

وقرر إرنستو فالفيردى، مدرب برشلونة، منح لاعبيه راحة من التدريبات، حتى أمس الثلاثاء، الذى سيشهد بداية التحضير لانطلاق مشوار الليجا، باختبار صعب خارج الديار أمام أتلتيك بلباو على ملعب سان ماميس، وخاض الفريق الكتالونى، خلال جولته بالولايات المتحدة، فى غياب نجمه وقائده الأرجنتينى ليونيل ميسى، الذى أصيب فى العضلة النعلية للساق اليمنى قبل سفر الفريق، مواجهتين أمام نابولى الإيطالى.