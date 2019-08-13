شكرا لقرائتكم خبر عن «السوبر الأوروبى» تخطف أنظار الملايين نحو ملعب بشكتاش بتركيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تتجه أنظار ملايين محبى ومتابعى كرة القدم عامة والكرة الإنجليزية خاصة، غداً التاسعة مساء صوب ملعب «فودافون أرينا» بمدينة بشكتاش بتركيا، عندما يلتقى ليفربول مع تشيلسى فى كأس السوبر الأوروبى، بعد فوز الأول بدورى أبطال أوروبا، والثانى بلقب كأس الدورى الأوروبى.

يدخل الفريقان المباراة وهدفهما الفوز بلقب النسخة رقم 44 من البطولة التاريخية، بعد أيام قليلة من خوض مباراتهما الأولى فى الدورى الإنجليزى، حيث فاز ليفربول على نيوريتش سيتى 4/1 وخسر تشيلسى برباعية نظيفة أمام مانشستر يونايتد.

ويأمل أبناء مدينة ليفربول، بقيادة مدربهم الألمانى، يورجن كلوب، حصد اللقب الثانى لهم هذا الموسم، رغم غياب الحارس الأساسى البرازيلى أليسون بيكر، بعد إصابته فى الدورى، ويعتمد المدير الفنى الألمانى على كوكبة من اللاعبين المميزين الذين نجحوا فى الظفر باللقب الأوروبى، فى مقدمتهم محمد صلاح وساديو مانى وفورمينيو وفان دايك وأوريجى، بينما يسعى «البلوز» إلى الخروج من كبوته بعد الخسارة المذلة أمام مانشستر يونايتد برباعية نظيفة، بقيادة مديرهم الفنى فرانك لامبارد من تحقيق الفوز والحصول على لقب البطولة لتكون خير دافع للفريق خلال مشواره هذا الموسم.

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وتعتبر مباراة اليوم هى الأولى التى تجمع ناديين إنجليزيين، فى الصراع على لقب البطولة، والمرة الثامنة التى تشهد فيها البطولة مواجهة بين فريقين من بلد واحد، كانت المرة الأولى فى عام 1990، عندما تغلب ميلان على سامبدوريا، ومن ثم تغلب بارما على ميلان فى عام 1993، أما المرة الثالثة فتغلب إشبيلية على برشلونة فى عام 2006.

وكان ريال مدريد تغلب على إشبيلية مرتين عامى 2014 و2016، كما فاز برشلونة على إشبيلية خلال مواجهة الفريقين عام 2015، وأخيرًا نجح أتلتيكو مدريد فى الفوزعلى ريال مدريد بالموسم الماضى، ويعد كلا من برشلونة وميلان الرقم القياسى كأكثر الأندية تتويجًا بلقب البطولة بواقع 5 مرات، مقابل 4 مرات لريال مدريد و3 مرات لليفربول وأتلتيكو مدريد، ولقبين لكل من أياكس وأندرلخت وفالنسيا ويوفنتوس، وبالنسبة لأكثر الأندية التى خسرت السوبر الأوروبى فهى برشلونة وإشبيلية بواقع 4 مرات، و3 مرات لكل من ريال مدريد وبورتو ومانشستر يونايتد وبايرن ميونخ، أما أكثر الدول تتويجًا بالسوبر الأوروبى فهى إسبانيا بواقع 15 مرة، مقابل 9 مرات لإيطاليا و7 مرات لإنجلترا و3 مرات لبلجيكا ومرتين لهولندا.

ويأتى أسطورة الدفاع الإيطالى باولو مالدينى والبرازيلى دانى ألفيس، على رأس قائمة اللاعبين الأكثر تتويجا بالسوبر الأوروبى بواقع 4 مرات، وهما أكثر من شاركا فى البطولة بواقع 5 مرات لكل منهما، أما أكثر الأندية مشاركة فى السوبر الأوروبى، ففى مقدمتها برشلونة بـ 9 مرات مقابل 7 مرات لكل من ميلان وريال مدريد، و6 مرات لليفربول و5 مرات لإشبيلية و4 مرات لبايرن ميونخ وتشيلسى ومانشستر يونايتد وبورتو، أما فيما يخص المدربين فيعد أكثر من توج بلقب السوبر الأوروبى هما الثنائى بيب جوارديولا وكارلو أنشيلوتى بواقع 3 مرات، أما أكثر المدربين ظهورًا فى السوبر فهو السير أليكس فيرجسون بواقع 4 مرات.

ويحتل صدارة الهدافين التاريخيين للسوبر الأوروبى 9 لاعبين هم: الهولندى أرى هان والأوكرانى أوليج بلوخين والإنجليزى ديفيد فيركلوف والألمانى جيرد مولر والهولندى روب رينسينبرينك والبلجيكى فرانسوا فان در إلست والإنجليزى تيرى مكديرموت والكولومبى راداميل فالكاو، إضافة إلى النجم الأرجنتينى ليونيل ميسى برصيد 3 أهداف لكل منهم، ويحمل المهاجم الإسبانى دييجو كوستا الرقم القياسى فى تسجيل أسرع هدف فى تاريخ السوبر الأوروبى، وذلك بعد دقيقة و49 ثانية فى شباك ريال مدريد فى عام 2018 رفقة أتلتيكو مدريد، ويعد ميسى اللاعب الوحيد فى التاريخ الذى حصل على جائزة أفضل لاعب فى السوبر الأوروبى مرتين، وكان ذلك عامى 2009 و2015، وتاريخيا توجت الأندية أبطال دورى أبطال أوروبا بلقب السوبر الأوروبى 23 مرة، بينما توجت الأندية بطلة الدورى الأوروبى أو كأس الاتحاد الأوروبى بالمسمى القديم بـ 8 نسخ من أصل 19 بطولة أقيمت منذ نهاية كأس الكؤوس الأوروبية، وتعد أكبر نتيجة شهدها السوبر الأوروبى، هى فوز برشلونة على إشبيلية 5-4 فى عام 2015، أما أكبر فارق فى النتيجة فكان فوز إشبيلية على برشلونة 3-0 فى عام 2006، وفوز أتلتيكو مدريد على تشيلسى 4-1 فى عام 2012، فيما تمكن 5 أشخاص من التتويج بلقب البطولة كلاعب وكمدرب وهم: كارلو أنشليوتى وبيب جوارديولا ودييجو سيميونى ولويس إنريكى وزين الدين زيدان.