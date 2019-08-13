شكرا لقرائتكم الاتحاد الدولي يخاطب الدول الأفريقية لمنحه تسويق بيع حقوق البث... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أرسل مسئولو الإتحاد الدولي "فيفا" إلى 54 دولة أفريقية وهم إجمالى دول الاتحاد الإفريقى لكرة القدم "كاف"، خطاب يطالبهم بتوقيع عقود فى خلال 9 أيـام بشأن حقوق البث التلفزيوني لتصفيات كأس العالم 2022 و 2026 وبموجب هذا الخطاب، فأن الاتحادات الأعضاء فى الكاف تمنح الفيفا تنفيذ خطة تسويقية لبيع حقوق البث الخاصة بقارة إفريقيا فى التصفيات المؤهلة للمونديال. Advertisements

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