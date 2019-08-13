شكرا لقرائتكم رسمياً.. الأهلي يعلن رحيل أحمد حمودى وتنازله عن مستحقاته... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وشكر مدير التسويق والتعاقدات بالنادي، أحمد حمودي على الفترة التي قضاها في الأهلي، متمنيا له التوفيق في مشواره خلال الفترة القادمة .
وكان أمير توفيق أعلن عن انتقال إسلام محارب وعمرو بركات إلى صفوف نادي الجونة بشكل نهائي بداية من الموسم المقبل .
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