شكرا لقرائتكم رسمياً.. الأهلي يعلن رحيل أحمد حمودى وتنازله عن مستحقاته... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف أمير توفيق، مدير التسويق والتعاقدات بالنادي الأهلي، إنه تم التوصل لاتفاق مع أحمد حمودي لاعب الفريق الأول لكرة القدم، يقضي بإنهاء عقده بالتراضي، بناء على رغبة الطرفين وفقا لرؤية الجهاز الفني.

وشكر مدير التسويق والتعاقدات بالنادي، أحمد حمودي على الفترة التي قضاها في الأهلي، متمنيا له التوفيق في مشواره خلال الفترة القادمة .

وكان أمير توفيق أعلن عن انتقال إسلام محارب وعمرو بركات إلى صفوف نادي الجونة بشكل نهائي بداية من الموسم المقبل .