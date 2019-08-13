شكرا لقرائتكم الصربي ألكسندر ستانوفيتش الأقرب لتولى القيادة الفنية للزمالك... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل بات الصربي ألكسندر ستانوفيتش، المدير الفنى السابق لفريق القادسية السعودى، أقوى المرشحين لتولى تدريب الزمالك خلال الفترة المقبلة، وذلك بعد عرض رئيس نادى الزمالك 7 مدربين من جنسيات مختلفة لتدريب الفريق الابيض خلال الجلسة التى عقدها اليوم فى مقر النادى مع رموز القلعة البيضاء.

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ويعتبر "ستانوفيتش" صاحب الـ 46 عامًا أقوى المرشحين لتولى قيادة الزمالك، حيث سبق وتم اختياره كأفضل مدرب صربي من قبل اتحاد كرة القدم في صربيا لعام 2010.

وجاءت الجنسيات التى عرضها على رموز الزمالك تتضمن مدرب ايطالى، وأخر ألمانى، وسويسرى، ويونانى، ثنائي من صربيا، بالإضافة إلى الأرجنتينى رامون دياز المدير الفنى السابق لبيراميدز