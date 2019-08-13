- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم شاهد.. جنش يحتفل مع زوجته بعيد الأضحى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
ويخوض حارس مرمى الزمالك المرحلة الأولى من التأهيل خلال الفترة الجارية بعد إجرائه جراحة عقب إصابته بقطع فى وتر أكيلس مع المنتخب الوطنى.
الجدير بالذكر أن الزمالك لم يقيد جنش فى قائمته الأولي وأيضا القائمة الأفريقية نظرا لعدم الاستفادة منه خلال الفترة المقبلة لحاجته فترة علاج لن تقل عن أربع شهور .
كانت هذه تفاصيل خبر شاهد.. جنش يحتفل مع زوجته بعيد الأضحى... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.