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شاهد.. جنش يحتفل مع زوجته بعيد الأضحى...

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جدة - عمرو شويل نشر محمود عبد الرحيم "جنش"، حارس مرمى نادى الزمالك، صورة سيلفى تجمعه بزوجته، خلال اليوم الثالث من أيام عيد الأضحى المبارك، عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الإجتماعى "انستجرام" .

 

ويخوض حارس مرمى الزمالك المرحلة الأولى من التأهيل خلال الفترة الجارية بعد إجرائه جراحة عقب إصابته بقطع فى وتر أكيلس مع المنتخب الوطنى.

 

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الجدير بالذكر أن الزمالك لم يقيد جنش فى قائمته الأولي وأيضا القائمة الأفريقية نظرا لعدم الاستفادة منه خلال الفترة المقبلة لحاجته فترة علاج لن تقل عن أربع شهور .

 

 

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