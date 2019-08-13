شكرا لقرائتكم مدافع الدراويش الجديد يشكر ناديه السابق ويؤكد حققت رغبتي... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعرب إبراهيم أبو اليزيد مدافع الإسماعيلى الجديد، عن بالغ سعادته بإتمام اجراءات انتقاله لصفوف الدراويش، مقدما كل الشكر لإدارة نادى الداخلية على السماح برحيله. وأنضم الوافد الجديد لصفوف الإسماعيلى بعقد طويل الأمد لمدة 5 سنوات مقبلة فى سبيل ترميم دفاع الفريق. Advertisements وقال أبو اليزيد: "أنة سعيد للغاية بتلك الخطوة الكبيرة فى حياتى.. فالإسماعيلى فريق كبير ولديه جماهير عظيمة.. وأتمنى من الله أن أكون عند حسن الظن بهم وسببا فى اسعادهم". وأتم حديثه المقتضب: "المفاوضات كان سريعة للغاية لرغبتى فى الانتقال للدراويش.. ونواجه تحديات كبيرة هذا الموسم فى الدورى والبطولة العربية وعازمون على تقديم أفضل ما لدينا والعودة لدائرة المنافسة على البطولات".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مدافع الدراويش الجديد يشكر ناديه السابق ويؤكد حققت رغبتي... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.