شكرا لقرائتكم تعرف على نظام جلسة مرتضى منصور مع رموز الزمالك لاختيار المدرب... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حدد مرتضى منصور، رئيس نادى الزمالك، نظام خلال الجلسة التى عقدها مع رموز القلعة البيضاء القدامى، من أجل اختيار المدير الفنى الأجنبى الجديد، الذى سيتولى مهمة قيادة الفارس الأبيض خلال المرحلة المقبلة.

وطلب رئيس الزمالك من رموز النادى، ترتيب أسماء المدربين فى ورقة وفقًا لأولاوية الأختيار وقناعاتهم الشخصية، ثم تسليمها، حتى يتمكن مجلس الإدارة من مراجعتها واختيار المدير الفنى الذى حصل على عدد أصوات أكبر.

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وكان رئيس نادى الزمالك عرض 7 مدربين من جنسيات مختلفة لتدريب الفريق الابيض خلال الجلسة التى عقدها اليوم فى مقر النادى مع رموز القلعة البيضاء.

وجاءت الجنسيات التى عرضها على رموز الزمالك تتضمن مدرب ايطالى، وأخر ألمانى، وسويسرى، ويونانى، ثنائي من صربيا، بالإضافة إلى الأرجنتينى رامون دياز المدير الفنى السابق لبيراميدز