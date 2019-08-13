شكرا لقرائتكم الإسماعيلي يبدأ معسكر مغلق استعداد للبطولة العربية.. غداً... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل ضم محمود جابر المدير الفني للإسماعيلي، 34 لاعب فى قائمة الفريق للدخول في معسكر مغلق بداية من غدا الأربعاء، وحتي 24 أغسطس الجاري بمدينة 6 اكتوبر استعدادا للموسم الجديد .

وشملت القائمة كل من محمد فوزى، محمد مجدى عبد الفتاح، ايمن رجب، كمال السيد، باهر المحمدى، محمد مجدى الجمل، ريتشارد بافور، محمد هاشم، ابراهيم ابو اليزيد، محمد عمار، أحمد أيمن، أسامة إبراهيم، حمد الزوى،أحمد فتحى كاستيلو، عماد حمدى، عمر الوحش، محمود عبد العاطى دونجا، نادر رمضان، محمد بيومى، محمد الضرف، مصطفى فارس، محمد صادق، عبد الرحمن مجدى، هُمام طارق، وجية عبد الحكيم، أحمد مدبولى، مدحت فقوسة، خليل نيمار،بينسون شيلونجو، بيكيتى سيلفا، شكرى نجيب، محمد الشامى، حازم مرسى، محمد حمدى زكى

ومن المتوقع أن يغيب باهر المحمدي الظهير الأيمن للفريق عن انطلاقة المعسكر بسبب احتفاله بخطوبته مساء الأربعاء علي أن يلحق بالفريق صباح الخميس فيما ينتظر العراقي همام طارق إنهاء تصريح العمل للحضور للقاهرة بعد انضمامه رسميا للفريق ويشهد المعسكر الظهور الاول للثنائي محمد حمدي زكي وابراهيم ابو اليزيد الوافدان الجديدين للدراويش .

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وقرر الجهاز الفنى للإسماعيلى، خوض ثلاثة مباريات ودية تقام فى معسكر أكتوبر، بحيث يواجه بتروجت فى 16 أغسطس ثم حرس الحدود فى 19 من نفس الشهر ثم كوكاكولا 20 أغسطس ثم ودية في ختام المعسكر يوم ٢٤ أغسطس لم يتحدد طرفها الثاني بعد.

ويستعد الاسماعيلى لمواجهة أهلى بنى غازى الليبى فى دور الـ 32 للبطولة العربية والمقرر لها 13 سبتمبر المقبل

وأوقعت القرعة الإسماعيلى فى مواجهة مع أهلى بنى غازى بطل ليبيا ضمن منافسات دور الــ32 حيث يحتضن ملعب الإسماعيلية لقاء الذهاب فيما لم يتضح حتى الأن بشكل رسمى ملعب لقاء الإياب.

وكان الإسماعيلى قد طالب بتعديل موعد لقاء الذهاب ليقام يوم 13 سبتمبر المقبل بدلًا من يوم 6 من الشهر نفسه بعد ترحيب الفريق الليبى.