شكرا لقرائتكم رئيس الزمالك يعرض على رموز ميت عقبة 7 جنسيات لتدريب القلعة البيضاء... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل عقد مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، جلسة مع 9 من رموز نادي الزمالك، لإختيار المدير الفني الجديد الذي سيخلف خالد جلال، والذي تمت إقالته على خلفية خسارة الفريق الأبيض لبطولة الدوري العام. وعرض رئيس نادى الزمالك، 7 جنسيات مختلفة للمدربين المرشحون لتولى قيادة الفريق الكروى الأول، حيث جاءت الجنسيات التى عرضت على رموز الزمالك كالتالى.. مدرب ايطالى، وأخر ألمانى، وسويسرى، ويونانى، واثنان من صربيا، بالإضافة إلى الأرجنتينى رامون دياز المدير الفنى السابق لبيراميدز. Advertisements وتواجد فى الجلسة كلاً من طارق يحيي، أحمد عبد الحليم، عبد الحميد بسيوني، عصام مرعي، جمال حمزة، إسماعيل يوسف، نصر إبراهيم، هاني عبادة ووليد صلاح عبد اللطيف، ومن المقرر أن يقوم رموز الزمالك بالمفاضلة بين المدربين المطروحين على أن يتم الإعلان عن اسم المدير الفني الجديد غداً الأربعاء.

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