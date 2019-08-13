شكرا لقرائتكم رودريغو يستعد لترك فالنسيا والانتقال إلى أتلتيكو ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - يتحضر المهاجم الدولي الإسباني رودريغو مورينو لمغادرة صفوف ناديه الحالي فالنسيا إلى أتلتيكو مدريد وصيف بطل الدوري الإسباني لكرة القدم، بحسب ما أشارت تقارير صحافية الثلاثاء.

ووفقاً لصحيفة "آس" الإسبانية، فقد توصل أتلتيكو إلى اتفاق مع فالنسيا مقابل 55 مليون يورو، إضافة إلى 5 ملايين حوافز.

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وأضافت صحيفة "ماركا" الرياضية أن المهاجم البالغ 28 عاما قال وداعا لرفاقه ولم يشارك في مران الفريق الثلاثاء. وسيسافر إلى مدريد من أجل الخضوع للفحص الطبي الروتيني مع الفريق الحائز على لقب السوبر الأوروبي الموسم الماضي.

وانضم رودريغو إلى فالنسيا قبل خمسة أعوام قادما من بنفيكا البرتغالي، وقاده في مايو الماضي للفوز بكأس إسبانيا على حساب حامل اللقب برشلونة 2-1 بتسجيله الهدف الثاني لفريقه.

كما دافع عن ألوان منتخب إسبانيا في خلال 18 مباراة دولية، وشارك معه في مونديال روسيا 2018.