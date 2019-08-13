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غياب نيتو حارس برشلونة عن الملاعب شهرين

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جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلن برشلونة بطل دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم في بيان، الثلاثاء، أن الحارس الاحتياطي نيتو سيغيب لنحو شهرين بعد خضوعه لجراحة في المعصم.

وأضاف أن الحارس البرازيلي الذي اشتراه النادي مؤخرا مقابل 26 مليون يورو من فالنسيا قد يغيب من ستة إلى ثمانية أسابيع بعد خضوعه لجراحة لعلاج كسر في معصم اليد اليسرى أصيب به خلال التدريبات يوم الأحد.

وانتقل الحارس الهولندي ياسبر سيليسين من برشلونة إلى فالنسيا، وبعد أيام تعاقد برشلونة مع الحارس البرازيلي قادماً من صفوف الأخير.

ويستهل فريق المدرب إرنستو فالفيردي حملة الدفاع عن اللقب خارج أرضه أمام أتلتيك بلباو يوم الأحد المقبل.

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