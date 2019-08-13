رودريغو مورينو يتحضر للانتقال إلى أتلتيكو مدريد

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يتحضر المهاجم الدولي الاسباني رودريغو مورينو لمغادرة صفوف ناديه الحالي فالنسيا الى أتلتيكو مدريد وصيف بطل الدوري الاسباني لكرة القدم، بحسب ما اشارت تقارير صحافية الثلاثاء.

وبحسب صحيفة "آس" الاسبانية، توصل أتلتيكو "إلى إتفاق مع فالنسيا مقابل 55 مليون يورو، إضافة الى 5 ملايين حوافز".

وأضافت صحيفة "ماركا" الرياضية أن المهاجم البالغ 28 عاما "قال وداعا لرفاقه ولم يشارك في مران الفريق الثلاثاء. سيسافر إلى مدريد بعد الظهر من اجل الخضوع للفحص الطبي الروتيني مع فريق +روخيبلانكو+".

وانضم رودريغو الى فالنسيا قبل خمسة أعوام قادما من بنفيكا البرتغالي، وقاده في أيار/ مايو الماضي للفوز بكأس إسبانيا على حساب حامل اللقب برشلونة 2-1 بتسجيله الهدف الثاني لفريقه. كما دافع عن الوان منتخب اسبانيا في خلال 18 مباراة دولية، وشارك معه في مونديال روسيا 2018.