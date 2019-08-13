موعد مباراة ليفربول وتشيلسي في نهائي كأس السوبر الأوروبي الأربعاء 14-8-2019 والقنوات المفتوحة...

من خلال ملعب فودافون أرينا يلتقي الأربعاء 14-8-2019 ليفربول وتشيلسي في إطار مباريات نهائي كأس السوبر الأوروبي وسوف نقدم لكم موعد مباراة ليفربول وتشيلسي في هذه البطولة بالإضافة إلى القنوات الناقلة للمباراة وخصوصًا القنوات المفتوحة الناقلة للمباراة.

موعد مباراة ليفربول وتشيلسي

وقد تمكن ليفربول من الفوز على نوريتش سيتي بأربعة أهداف مقابل هدف واحد في المباراة الأولى في الدوري الإنجليزي، والتي كانت من خلال ملعب آنفيلد، وبهذا يكون ليفربول هو الحاصل على المركز الثاني بعد مانشستر سيتي، أما تشيلسي فقد استطاع أن يفوز على أرسنال في المباراة النهائية في الدوري الأوروبي واستطاع أن يحصل على اللقب، وفي الفترة الأخيرة استطاع تشيلسي أن يخوض عدة مباريات ودية استعدادًا للدوري الإنجليزي.

وسوف نتابع المباراة الأربعاء 14-8-2019 في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، وفي تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية، وفي تمام الساعة الحادية عشر مساءً بتوقيت أبو ظبي، وفي تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت جرينتش وسوف تنقل المباراة من خلال قناة بي إن سبورت إتش دي الثانية في الوقت الذي ذكرناه.

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة ليفربول وتشيلسي

أما عن القنوات المفتوحة التي ستنقل مباراة ليفربول وتشيلسي فسوف نقوم بتقديمها لكم عقب الإعلان عنها حيث أنه حتى هذه اللحظة لم يتبين أيًا من القنوات ستقوم بنقل المباراة، فلم يتم تحديد إلا قنوات بي إن سبورت الرياضية المشفرة.