موعد مباراة ليفربول وتشيلسي القادمة في السوبر الأوروبي 2019 بمشاركة محمد صلاح والقنوات الناقلة...

سيكون ملعب فودافون أرينا ملعب نادي باشيكتاش التركي مسرحاً لإقامة مباراة كأس السوبر الأوروبي 2019 والتي تجمع بين فريقا ليفربول وتشيلسي في افتتاح منافسات الموسم الأوروبي بالقارة العجوز، حيث ستتجه أنظار جماهير كرة القدم العالمية صوب ملعب فودافون أرينا مساء يوم الأربعاء من أجل متابعة هذه المباراة الهامة والمرتقبة.

ليفربول الإنجليزي والذي يلعب ضمن صفوفه الدولي المصري محمد صلاح تمكن من التتويج بلقب دوري أبطال أوروبا 2019 بعد أن فاز على مواطنه فريقه توتنهام، ليكون الفريق الإنجليزي قد تأهل لبطولة كأس السوبر الأوروبي.

أما فريق تشيلسي الإنجليزي فتمكن من الفوز على مواطنه ارسنال في نهائي بطولة الدوري الأوروبي، والتتويج بلقب البطولة الأوروبية، الفريق الذي قاده الإيطالي ساري للتتويج بالبطولة القارية عين المدير الفني فرانك لامبارد بديلاً لساري الذي رحل لصفوف يوفنتوس الإيطالي، كما رحل نجم الفريق البلجيكي هازارد إلى صفوف ريال مدريد الإسباني.

موعد مباراة ليفربول وتشيلسي

وسيتم إقامة مباراة ليفربول وتشيلسي في كأس السوبر الأوروبي 2019 مساء يوم الأربعاء في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

القنوات الناقلة ليفربول وتشيلسي

قناة bein SPORTS HD1 ستقوم بإذاعة مباراة ليفربول وتشيلسي على الهواء مباشرة، على أن يقوم بالتعليق على مباراة كأس السوبر الأوروبي 2019 المعلق عصام الشوالي.