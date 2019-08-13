رابط الهلال والاهلي اليوم بث مباشر | تابع يلا شوت الهلال ضد الأهلي الاسطورة لايف

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مباراة الهلال والأهلي في تمام الساعة 8:30 مساءًا بتوقيت السعودية والبحرين والكويت والأردن وتركيا وفلسطين وسوريا ولبنان والعراق والكويت وقطر واليمن والصومال وجيبوتي وجزر القمر، مباراة العودة في دور الستة عشر، على إستاد جامعة الملك سعود، التعليق عصام الشوالي وسمير اليعقوبي، مباراة العودة اليوم، وإنتهت مباراة الذهاب بفوز الهلال برباعية مقابل هدفين، وتنقل المباراة قناة بي إن سبورت إتش دي 2، وقناة الكأس القطرية إتش دي 6.

المدير الفني لنادي الهلال السعودي رازفان لوتشيسكو، فرض الحذر الشامل على ناديه، وذلك قبل مباراة اليوم أمام أهلي جدة، والحذر بسبب أن الفارق ليس بكبير في الشوط الثاني اليوم، وإنتهت مباراة الذهاب فوز الزعيم برباعية مقابل هدفين، مما يعني أن فوز أهلي جدة بثلاثية يعني تأهله لدور الثمانية، ولكن التعادل بأي نتيجة يكفي لتأهل الزعيم للدور المقبل.

دوري أبطال آسيا لكرة القدم بالمتابعة العامة اليوم، إنتهت مباراة الذهاب بنتيجة 4-2، سجل الأهداف للهلال اللاعب جوميز هاتريك، ثم اللاعب عبد الله الحافظ، وسجل للأهلي اللاعب عمر السومة واللاعب تافاريس، مباراة الهلال والأهلي السعودي، ونتائج المباريات السابقة تصب في صالح نادي الزعيم الهلالي، فاز نادي الهلال السعودي على الأهلي 44 مباراة، ونادي الأهلي فاز في 30 مباراة، وتعادل الفريقان في 24 مباراة.

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