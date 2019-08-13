“هجوم ناري” تشكيلة الهلال أمام الأهلي اليوم في إياب دوري أبطال آسيا .. الزعيم في مواجهة...

ساعات قليلة وتنطلق المباراة الهامة والمرتقبة في دوري أبطال آسيا في الموسم الكروي الحالي، حيث يستضيف نادي الهلال السعودي الأول لكرة القدم، نظيره النادي الأهلي السعودي الأول لكرة القدم، في مواجهة قوية للغاية في إياب دوري أبطال آسيا في الموسم الكروي الحالي، وذلك على ملعب ”جامعة الملك سعود“ بالعاصمة السعودية الرياض.

وسقط النادي الأهلي السعودي أمام الزعيم السعودي في الموسم الكروي الحالي في ذهاب دور الـ 16 في دوري أبطال آسيا بنتيجة كبيرة للغاية 4-2، حيث يحتاج الزعيم إلى التعادل فقط أو الخسارة بفارق هدف، من أجل حسم التأهل إلى ربع نهائي البطولة في الموسم الحالي.

ومن المرتقب أن تقام مباراة الهلال والأهلي في تمام الساعة 20:30 بتوقيت المملكة العربية السعودية، كما سوف يتم إذاعة المباراة عبر قناة بي إن سبورتس الرياضية 2 والكأس 6، كما سوف يتم نقل المباراة على قناة الاتحاد الآسيوي على اليوتيوب مجانًا داخل السعودية.

تشكيلة الهلال أمام الأهلي اليوم

وتلقى الهلال صفعة قوية بغياب سلمان الفرج ومحمد البريك، عن القائمة الأساسية، حيث يعتمد الزعيم على تشكيلته التي تضم الحارس عبد الله المعيوف وأمامه الرباعي ياسر الشهراني وعلي آل بليهي والكوري الجنوبي جانج هيون سوو ومحمد الدوسري للدفاع مع رباعي الوسط محمد كنو وعبد الله عطيف وسالم الدوسري والبيروفي أندريه كاريلو، كما يقود الهجوم الإيطالي سباستيان جيوفينكو والفرنسي بافتيمبي جوميز.