دوري أبطال آسيا 2019| نتيجة مباراة الهلال والأهلي اليوم الثلاثاء 13-8-2019 -لقاء الإياب- ماتش الهلال...

في مباراة من العيار الثقيل يلتقي اليوم الهلال والأهلي لحسم بطاقة التأهل إلى دور الثمانية في بطولة دوري أبطال آسيا لكورة القدم لموسم 2019، هذه المباراة الهامة والمرتقبة ينتظرها عشاق الفريقين والكورة السعودية في جميع أنحاء الوطن العربي، وقد استطاع الهلال أن يحسم لقاء الذهاب الذي أقيم في جدة بنتيجة 4/2، وبهذه النتيجة أصبح فرصة الهلال للصعود إلى دور الثمانية أكثر من فرصة الأهلي، وعبر موقعنا عرب نيوز سوف نتابع نتيجة المباراة لحظة بلحظة.

مباراة الهلال والأهلي

نجح الهلال السعودي أن يحول تأخره في مباراة الذهاب مرتين لفوز بنتيجة كبيرة للغاية، وأصبح الأمل الوحيد للأهلي للوصول إلى دور الثمانية الفوز بنتيجة 3/0 على الأقل، وهذا ما يعتبره الكثير من المحللين أمرا صعبا للغاية، وبالرغم من الانتصار الكبير للهلال في مباراة الذهاب إلا ان المدير الفني الروماني للهلال “رازفان لوتشيسكو” قام بتحذير لاعبيه من انتفاضة لاعبي الأهلي داخل أرض الميدان.

موعد مباراة الهلال والأهلي والقنوات الناقلة لها

قرر الاتحاد الأسيوي إقامة مباراة الهلال والأهلي اليوم الثلاثاء الموافق 13-8-2019 على أرضية إستاد جامعة الملك سعود بالرياض، وسوف تقام المباراة في تمام الساعة الثامنة ونصف بتوقيت المملكة العربية السعودية، والساعة السابعة والنصف بتوقيت مصر، ومن المقرر أن تذاع المباراة حصريا عبر قناتي عبر قناتي beIN SPORTS HD 2، والكأس 6 HD، بتعليق عصام الشوالي وسمير اليعقوبي.

نتيجة مباراة الهلال والأهلي مباشر

سوف نتابع معكم نتيجة المباراة فور انطلاقها لحظة بلحظة فتابعونا.