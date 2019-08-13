شكرا لقرائتكم خبر عن غضب جماهير الأهلى من مارتن لاسارتى ومطالب برحيله والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رغم نجاح الأورجوانى مارتن لاسارتى المدير الفنى للأهلى فى قيادة فريقه للفوز ببطولة الدورى العام، على الرغم من ابتعاد الفريق عن المنافسة فى معظم أوقات الموسم، بالإضافة لفوز الأهلى على الزمالك فى مباراة القمة بنهاية المسابقة، إلا أن الجماهير الحمراء لم تنسى للخواجة توديع الأهلى تحت قيادته لبطولة دورى أبطال أفريقيا بهزيمة مذلة بخماسية نظيفة أمام صن داونز الجنوب أفريقى.

وبخلاف حالة الرفض الكبيرة للاسارتى على السوشيال ميديا، إلا أن الخلاف مع المدرب امتد لجماهير المدرجات التى تقابله أيضاً، وكان آخرها نشوب مشادة كلامية بين مشجع أهلاوى عقب مباراة إطلع برة فى الدور التمهيدى بدورى أبطال أفريقيا، والتى انتهت بخسارة الفريق الجنوب سودانى بأربعة أهداف نظيفة.

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وتعود أحداث الواقعة عندما انتظر المشجع مع عدد من أعضاء النادى خروج لاسارتى من غرفة خلع الملابس، وتحدث معه بأسلوب عنيف، معترضا على طريقة إدارته والتشكيل الذى خاض به المباراة.

أبدى المشجع استياءه وتحفظه على إشراك الثنائى أيمن أشرف ومحمد هانى، رغم وجود متولى وفتحى فى نفس مركزهم وأفضل من وجهة نظره، وكذلك تصميمه على أجاى ومطالبته برحيل مؤمن زكريا وحمودى.

وجاء رد فعل لاسارتى سريعا، حيث رد على المشجع قائلا: "تعال أنت درب مكانى فما كان من المشجع الأهلاوى إلا أن قال له كلها المباراة القادمة ونرتاح منك أنت مدرب شخصيتك ضعيفة وعلى أدك سيبنى يا عم وامشى".