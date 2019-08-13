شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو .. الجونة: "نرحب بلاعبنا الجديد على معلول.. لا الغل موصلش للدرجة دى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشرت الصفحة الرسمية لنادى الجونة عبر موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك فيديو عن إ علان ضم التونسى على معلول جناج أيسر فريق الاهلى فى لقطة طريفة خلال الانتقالات الصيفية الحالية عقب ضم 7 لاعبين من القلعة الحمراء.

وعلقت الصفحة الرسمية على الفيديو قائلا "نرحب بلاعبنا الجديد على معلول.. لا الغل موصلش للدرجة دى".

نجح فريق الجونة في ابرام عدد من الصفقات خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، حيث ضم 7 لاعبين من النادي الاهلي اخرهم الثنائي اسلام محارب و عمرو بركات .

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وأصبح الجونة يضم عدد كبير من القلعة الحمراء ، الأمر الذي يجعل قوامه الاساسي في الموسم المقبل من أبناء الأهلي ، لاسيما اللاعبين الذي قدموا اداء مميزا مع الفريق في الموسم الماضي والذي نجح مسئولي الجونة في تجديد اعارتهم وهم الثلاثي أكرم توفيق وأحمد ياسر ريان ومحمود الجزار.