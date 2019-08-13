شكرا لقرائتكم خبر عن الصربى ستانوفيتش أقوى المرشحين لتدريب الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصبح الصربي ألكسندر ستانوفيتش المدير الفنى السابق لفريق القادسية السعودى، أقوى المرشحين لتولى تديرب الزمالك خلال الفترة المقبلة، خلفًا لخالد جلال الذى تمت إقالته.

ويعد ستانوفيتش صاحب الـ 46 عامًا أقوى المرشحين لتولى قيادة الزمالك، حيث سبق وتم اختياره كأفضل مدرب صربي من قبل اتحاد كرة القدم في صربيا لعام 2010.

وكان رئيس نادى الزمالك عرض 7 مدربين من جنسيات مختلفة لتدريب الفريق الابيض خلال الجلسة التى عقدها اليوم فى مقر النادى مع رموز القلعة البيضاء.

وجاءت الجنسيات التى عرضها على رموز الزمالك تتضمن مدرب ايطالى، وأخر ألمانى، وسويسرى، ويونانى، ثنائي من صربيا، بالإضافة إلى الأرجنتينى رامون دياز المدير الفنى السابق لبيراميدز.