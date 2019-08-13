شكرا لقرائتكم خبر عن "ورقة وأغلبية" طريقة اختيار اللجنة الفنية لمدرب الزمالك الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وضع مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك، نظام خلال الجلسة التى عقدها منذ قليل مع رموز القلعة البيضاء القدامى، من أجل اختيار المدير الفنى الأجنبى الجديد، الذى سيتولى مهمة قيادة الفارس الأبيض خلال المرحلة المقبلة.

وطلب رئيس الزمالك من رموز النادى، ترتيب أسماء المدربين فى ورقة وفقًا لأولاوية الأختيار وقناعاتهم الشخصية، ثم تسليمها، حتى يتمكن مجلس الإدارة من مراجعتها واختيار المدير الفنى الذى حصل على عدد أصوات أكبر.

وكان رئيس نادى الزمالك عرض 7 مدربين من جنسيات مختلفة لتدريب الفريق الابيض خلال الجلسة التى عقدها اليوم فى مقر النادى مع رموز القلعة البيضاء.

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وجاءت الجنسيات التى عرضها على رموز الزمالك تتضمن مدرب ايطالى، وأخر ألمانى، وسويسرى، ويونانى، ثنائي من صربيا، بالإضافة إلى الأرجنتينى رامون دياز المدير الفنى السابق لبيراميدز.