أهم 7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد اليوم الثلاثاء، 13 أغسطس 2019، العديد من الأخبار الرياضية المهمة، وأبرزها الأهلى يوافق على طلب أحمد حمودى ويفسخ عقده بالتراضى، خروج دياز وفيريرا من مولد تدريب الزمالك وتكتم على اسم المدرب.

الأهلى يوافق على طلب أحمد حمودى ويفسخ عقده بالتراضى

اتفق مسئولو الأهلى مع أحمد حمودى صانع ألعاب الفريق على فسخ العقد بين الطرفين بالتراضى، فى الوقت الذى وافق اللاعب على التنازل عن قيمة عقده فى السنة الأخيرة المتبقية له فى عقده قبل الحصول على الاستغناء.

الزمالك يطالب الجبلاية بمخاطبة الفيفا بشأن قضية كهربا

طلب مسئولو نادى الزمالك من اتحاد الكرة، سرعة مخاطبة الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" بشأن الشكوى المقدمة ضد محمود عبد المنعم كهربا صانع ألعاب الفريق الذى رحل إلى أفيس البرتغالى فى فترة الانتقالات الصيفية.

خروج دياز وفيريرا من مولد تدريب الزمالك.. وتكتم على اسم المدرب

خرج الأرجنتينى رامون دياز، المدير الفنى السابق لبيراميدز، والبرتغالى جوسفالدو فيريرا، المدير الفنى الأسبق للأبيض، من سباق المرشحين لتدريب فريق الزمالك خلال الفترة المقبلة.

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الأهلى يغلق ملف رحيل لاسارتى ومعلول فى الموسم الجديد

أغلق مسئولو الأهلى ملف رحيل الأورجوياني مارتن لاسارتي المدير الفني للفريق بشكل نهائي رغم عدم وجود اقتناع تام بإمكانياته، وذلك بسبب تلاحم المواسم وتعذر التعاقد مع مدير فني جديد يقود الفريق فى الموسم الجديد، فى الوقت الذي ترى الإدارة الحمراء

الأهلى يلجأ للعقود الثلاثية خوفًا من انتقال لاعبيه الأربعة للزمالك

تعقد لجنة التخطيط بالأهلى بالتنسيق مع الجهاز الفني جلسات مكثفة، لبحث مستقبل رباعي الفريق باسم علي وأحمد حمدي ومحمد شريف وحسين السيد، بعد دخول الزمالك فى مفاوضات جادة لضم أي منهم حال عدم قيدهم فى قائمة الفريق الأحمر المحلية.

الإسماعيلى يطلب استعارة السورى مؤيد العجان

دخل النادى الإسماعيلى فى مفاوضات مكثفة مع نظيره الوحدة السورى للتعاقد مع مؤيد العجان الظهير الأيسر للفريق لتدعيم الجبهة اليسرى، التى تعانى بعد رحيل طارق طه لبيراميدز، وسبق ولعب مؤيد العجان فى صفوف الزمالك.

اتحاد الكرة يجرى مزايدة علنية قبل التعاقد مع شركة للتأمين على المدربين

قرر اتحاد الكرة، إجراء مزايدة علنية قبل التعاقد مع إحدى شركات التأمين من أجل تفعيل مشروع التأمين على المدربين فى الموسم الكروى الجديد.