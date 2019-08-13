شكرا لقرائتكم خبر عن إبراهيم أبو اليزيد: الانضمام للإسماعيلى خطوة كبيرة وأتمنى إسعاد الجماهير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أبدى إبراهيم أبو اليزيد مدافع الإسماعيلى الجديد سعادته بإتمام إجراءات انتقاله لصفوف الدراويش، مقدما كل الشكر لإدارة نادى الداخلية على السماح برحيله. وانضم الوافد الجديد لصفوف الإسماعيلى بعقد طويل الأمد لمدة 5 سنوات مقبلة فى سبيل ترميم دفاع الفريق. Advertisements وأضاف أبو اليزيد "سعيد للغاية بتلك الخطوة الكبيرة فى حياتى، فالإسماعيلى فريق كبير ولديه جماهير عظيمة، أتمنى من الله أن أكون عند حسن الظن بهم وسببا فى إسعادهم". وأتم حديثه المقتضب "المفاوضات كانت سريعة للغاية لرغبتى فى الانتقال للدراويش، نواجه تحديات كبيرة هذا الموسم فى الدورى والبطولة العربية وعازمون على تقديم أفضل ما لدينا والعودة لدائرة المنافسة على البطولات".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر إبراهيم أبو اليزيد: الانضمام للإسماعيلى خطوة كبيرة وأتمنى إسعاد الجماهير لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.