شكرا لقرائتكم خبر عن فيفا يخاطب دول الكاف لتوقيع عقود بيع البث التليفزيونى لتصفيات المونديال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أرسل مسئولو الاتحاد الدولى "فيفا" إلى 54 دولة أفريقية وهم إجمالى دول الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف"، من أجل توقيع عقود فى خلال 9 أيام بشأن حقوق البث التليفزيونى لتصفيات كأس العالم 2022 و2026. وبموجب هذا الخطاب فإن الاتحادات الأعضاء فى الكاف تمنح الفيفا تنفيذ خطة تسويقية لبيع حقوق البث الخاصة بقارة أفريقيا فى التصفيات المؤهلة للمونديال.

خطاب الفيفا

خطاب الفيفا

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