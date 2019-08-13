شكرا لقرائتكم خبر عن مرتضى منصور لرموز الزمالك: دياز طلباته مبالغ فيها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يرى مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك أن طلبات الأرجنتينى رامون دياز لتدريب الأبيض مبالغ فيها، ولن يوافق عليها، وذلك خلال اجتماعه مع اللجنة الفنية من نجوم النادى السابقين لاختيار المدير الفنى الجديد.

وعرض مرتضى منصور أسماء 7 مدربين مرشحين لتولى قيادة الفريق الكروى الأول خلفًا لخالد جلال، وذلك خلال الجلسة التى عقدها اليوم فى مقر النادى مع رموز القلعة البيضاء.

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وجاءت الجنسيات التى عرضت على رموز الزمالك كالتالى.. مدرب إيطالى، وألمانى، وسويسرى، ويونانى، واثنان من صربيا، بالإضافة إلى الأرجنتينى رامون دياز المدير الفنى السابق لبيراميدز.

وحضر الجلسة من رموز الزمالك كل من طارق يحيى، أحمد عبد الحليم، عبد الحميد بسيونى، عصام مرعى، جمال حمزة، إسماعيل يوسف، نصر إبراهيم، هانى عبادة، وليد صلاح عبد اللطيف، ومن المقرر أن يفاضل رموز الزمالك بين المدربين المطروحين، على أن يتم الإعلان عن اسم المدير الفنى الجديد غداً الأربعاء فى المؤتمر الصحفى الذى سيعقده رئيس النادى.