شكرا لقرائتكم خبر عن س و ج.. هل يستمر أحمد الشيخ فى تشكيلة الأهلى؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - لم يكن قرار قيد أحمد الشيخ فى القائمة الأفريقية متوقعا من قبل الجهاز الفنى للأهلى، بعد خروج اللاعب من حسابات الأورجوانى مارتن لاسارتى المدير الفنى للفريق طوال الفترة الماضية، الأمر الذى أثار الشكوك حول إمكانية رحيل اللاعب خلال الميركاتو الصيفى الجارى.

كيف تم قيد أحمد الشيخ فى القائمة الأفريقية؟

رفضت لجنة التخطيط بالأهلى التى يترأسها محمود الخطيب رئيس النادى التفريط فى أحمد الشيخ صانع ألعاب الفريق بعد موافقة الجهاز الفنى على إعارته، وتم إقناع الخواجة بقيده خاصة أنه يملك إمكانيات فنية وبدنية رائعة، فى الوقت الذى علم الأهلى بمفاوضات الزمالك مع اللاعب ومحاولة إغرائه للانتقال للقلعة البيضاء حال رفع اسمه من القائمة الحمراء.

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ما نتيجة قيد أحمد الشيخ فى قائمة الأهلى الأفريقية؟

لم يكذب أحمد الشيخ خبراً، ونجح فى إحراز هدف رائع فى مواجهة إطلع برة بطل جنوب السودان، فى الدور التمهيدى لبطولة دورى أبطال أفريقيا والتى حسمها الفريق الأحمر برباعية نظيفة، ليثبت أن قرار قيده كان موفقاً للغاية.

ما موقف الجهاز الفنى من أحمد الشيخ حالياً؟

استقر الجهاز الفنى للأهلى على منح الفرصة لأحمد الشيخ خلال الفترة المقبلة بعد الاقتناع التام بأهميته الفنية، والتأكد أن تواجده سيمنح الفريق أفضلية كبيرة فى ظل تواجد عدد من النجوم فى خط هجوم الفريق ومنهم رمضان صبحى وحسين الشحات ووليد أزارو وصالح جمعة ومحمد مجدى قفشة.

وما هى الاستفادة الشخصية التى حققها أحمد الشيخ؟

نجح أحمد الشيخ بهدفه فى إطلع برة فى دخول قائمة هدافى الأهلى فى بطولة دورى أبطال أفريقيا، لينضم لكتيبة نجوم الفريق على مدار التاريخ، واستعاد اللاعب ثقته فى نفسه، خاصة أنه كان هدافاً للدورى فى موسم 2017.