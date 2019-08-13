شكرا لقرائتكم خبر عن تأكيداً لليوم السابع.. الأهلى يعلن فسخ التعاقد مع أحمد حمودى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال أمير توفيق، مدير التسويق والتعاقدات بالنادى الأهلى، إنه تم التوصل لاتفاق مع أحمد حمودى لاعب الفريق الأول لكرة القدم يقضى بإنهاء عقده بالتراضى، بناء على رغبة الطرفين وفقا لرؤية الجهاز الفنى.

ووجه مدير التسويق والتعاقدات بالنادى الشكر لحمودى على الفترة التى قضاها فى الأهلى، متمنيا له التوفيق فى مشواره خلال الفترة المقبلة، وأعلن أمير توفيق أمس عن انتقال إسلام محارب وعمرو بركات إلى صفوف نادى الجونة بشكل نهائى بداية من الموسم المقبل.

وكان ”الخليج 365” قد أكد صباح اليوم فسخ التعاقد بين الأهلى وحمودى وتنازل اللاعب عن قيمة عقده فى السنة المتبقية له مع النادى.