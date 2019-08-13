شكرا لقرائتكم خبر عن تأكيداً لليوم السابع.. الأهلى يعلن فسخ التعاقد مع أحمد حمودى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال أمير توفيق، مدير التسويق والتعاقدات بالنادى الأهلى، إنه تم التوصل لاتفاق مع أحمد حمودى لاعب الفريق الأول لكرة القدم يقضى بإنهاء عقده بالتراضى، بناء على رغبة الطرفين وفقا لرؤية الجهاز الفنى.
ووجه مدير التسويق والتعاقدات بالنادى الشكر لحمودى على الفترة التى قضاها فى الأهلى، متمنيا له التوفيق فى مشواره خلال الفترة المقبلة، وأعلن أمير توفيق أمس عن انتقال إسلام محارب وعمرو بركات إلى صفوف نادى الجونة بشكل نهائى بداية من الموسم المقبل.
وكان ”الخليج 365” قد أكد صباح اليوم فسخ التعاقد بين الأهلى وحمودى وتنازل اللاعب عن قيمة عقده فى السنة المتبقية له مع النادى.
كانت هذه تفاصيل خبر تأكيداً لليوم السابع.. الأهلى يعلن فسخ التعاقد مع أحمد حمودى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.