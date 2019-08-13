شكرا لقرائتكم خبر عن عرض 7 مدربين فى جلسة اختيار المدير الفنى للزمالك.. من بينهم دياز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عرض مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك 7 مدربين مرشحين لتولى قيادة الفريق الكروى الأول خلفًا لخالد جلال، وذلك خلال الجلسة التى عقدها صباح اليوم فى مقر النادى مع رموز القلعة البيضاء.

وجاءت الجنسيات التى عرضت على رموز الزمالك كالتالى.. مدرب إيطالى، وألمانى، وسويسرى، ويونانى، واثنان من صربيا، بالإضافة إلى الأرجنتينى رامون دياز المدير الفنى السابق لبيراميدز.

وحضر الجلسة من رموز الزمالك كل من طارق يحيى، أحمد عبد الحليم، عبد الحميد بسيونى، عصام مرعى، جمال حمزة، إسماعيل يوسف، نصر إبراهيم، هانى عبادة، وليد صلاح عبد اللطيف، ومن المقرر أن يقوم رموز الزمالك بالمفاضلة بين المدربين المطروحين، على أن يتم الإعلان عن اسم المدير الفنى الجديد غداً الأربعاء فى المؤتمر الصحفى الذى سيعقده رئيس النادى.