محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- رمضان حسن: وقّع يوسف علاء لاعب الأهلي (مواليد 97) على عوقد انضمامه إلى صفوف سموحة خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية. وانضم علاء إلى صفوف سموحة بشكل نهائي لمدة 5 مواسم في صفقة انتقال حر. وكان اتحاد الكرة المصري قد قرر إلغاء مسابقة 1997 مع تحديد 3 إعارات فقط من هذا السن وهو ما أجبر الأهلي على الاستغناء عن مجموعة كبيرة من لاعبيه وصل عددهم إلي 22 لاعباً فيما استمر 6 أخرين مع الفريق.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر سموحة يضم لاعب الأهلي لمدة 5 مواسم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.