محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مراسل الخليج 365:
أكد مصدر بمجلس إدارة نادي الزمالك، أن المدرب الصربي فالدان ميلوفيتش، أصبح الأقرب لتولي تدريب الفريق خلال الفترة المقبلة.
وأوضح المصدر في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أن خروج الأرجنتيني رامون دياز المدير الفني السابق لفريق بيراميدز من ضمن المرشحين لتدريب الفريق، وابتعاد البرتغالي جيسوالدو فيريرا المدير الفني الأسبق للزمالك عن تولي المسؤولية بسبب ظروفه الصحية، خاصة وأنه سيخضع لعملية جراحية خلال الفترة المقبلة جعل فرصة المدرب الصربي كبيرة في قيادة الفريق.
وبدأت جلسة رئيس نادي الزمالك مع عدد من نجوم الكرة القدامى بمقر النادي لعرض المدربين المرشحين لتدريب الفريق، لاختيار أنسبهم في الفترة الحالية لتولي قيادة الفريق.
ويعقد رئيس الزمالك مؤتمرًا صحفيا ظهر الأربعاء، للإعلان عن المدير الفني الجديد للفريق.
ويقود الزمالك فنيا بشكل مؤقت طارق يحيى، بعد إقالة خالد جلال لخسارته بطولة الدوري ومباراة القمة، حتى التعاقد مع مدير فني جديد.
كانت هذه تفاصيل خبر بعد توقف مفاوضات دياز وفيريرا.. كل الطرق في الزمالك تؤدي لـ"ميلوفيتش" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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