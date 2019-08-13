مصدر يكشف لمصراوي سبب جلسة مسؤولي الزمالك مع فيريرا وموقفه من العودة

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- مراسل الخليج 365

كشف مصدر بمجلس إدارة نادي الزمالك عن كواليس مفاوضات مسئولي القلعة البيضاء مع المدرب البرتغالي جوسفالدو فيريرا.

وأوضح المصدر لمصراوي أن جلسة وفد النادي الأبيض مع فيريرا المدير الفني السابق للفريق الأبيض، شهدت الحديث معه لحل أزمة مستحقات المدرب المتأخرة.

وأضاف المصدر -الذي رفض الكشف عن اسمه- أن المدير الفني البرتغالي اعتذر عن عدم العودة للتدريب بسبب ظروفه الصحية، حيث سبق وأعلن من قبل اعتزاله عالم التدريب، خاصة أنه سيخضع لعملية جراحية خلال الأيام المقبلة، ولن يتمكن من استعادة عافيته بصورة كاملة إلا بعد مرور عدة أشهر.

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وأكد المصدر أن الزمالك سعى خلال الجلسة إلى حل لأزمة مستحقات المدرب وجهازه المعاون، في القضايا التي رفعها على النادي الأبيض في الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".

كان بعض مسئولي الزمالك قد أعلنوا من قبل أن فيريرا ضمن ستة مدربين مرشحين لتولي المسئولية الفنية للفريق الأبيض خلفًا لخالد جلال.

جدير بالذكر أن رئيس الزمالك سيعقد مؤتمراً صحفياً ظهر غداً الأربعاء للكشف عن آخر تطورات ملف التعاقد مع مدير فني أجنبي جديد.