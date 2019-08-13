الإعارة الخامسة.. 3 لاعبين ضمن صفقة انتقال لاعب الأهلي لسموحة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ريهام حمدي: أكد مصدر رسمي بالنادي الإهلي، انتهاء الاتفاق مع سموحة، بانتقال ناصر ماهر للفريق السكندري لمدة موسم على سبيل الإعارة. وأكد المصدر في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أن الإعلان الرسمي سيكون خلال ساعات. وأضاف أن الاتفاق بين الناديين تضمن انضمام لاعبي كرة سلة وكرة يد من سموحة للنادي الأهلي، بالإضافة لإنهاء إعارة عمرو بركات وعودته للنادي الأهلي. Advertisements وكان الأهلي قام بالاستغناء عن عمرو بركات لصالح نادي الجونة في صفقة بيع نهائي. ولعب ناصر ماهر الموسم الماضي 23 مباراة بالدوري سجل خلالهم هدفا وصنع إثنين، و10 مباريات بدوري الأبطال سجل خلالهم هدفين وصنع هدفا. وكان الأهلي أعار ثلاثة لاعبين للجونة وهم أكرم توفيق، ومحمود الجزار، وأحمد ياسر ريان، بالإضافة لأحمد علاء لطلائع الجيش.

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