برشلونة يعلن مدة غياب حارسه الاحتياطي.. وشتيغن في ورطة!

قال برشلونة بطل دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم في بيان يوم الثلاثاء إن الحارس الاحتياطي نيتو سيغيب لنحو شهرين بعد خضوعه لجراحة في المعصم، مما يضع الضغط الكبير على حارسه الأساسي الألماني تير شتيغن.
وأضاف أن الحارس البرازيلي الذي اشتراه النادي مؤخرا مقابل 26 مليون يورو (29.16 مليون دولار) من بلنسية قد يغيب من ستة إلى ثمانية أسابيع بعد خضوعه لجراحة لعلاج كسر في معصم اليد اليسرى أصيب به خلال التدريبات يوم الأحد.
ويستهل فريق المدرب إرنستو بالبيردي حملة الدفاع عن اللقب خارج أرضه أمام أتليتيك بيلباو يوم الأحد المقبل.
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