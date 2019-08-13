إصابة كوستا مهاجم أتلتيكو مدريد قبل انطلاق الدوري الإسباني

تعرض أتلتيكو مدريد لضربة موجعة قبل خمسة أيام من انطلاق مشواره في دوري الدرجة الأولى الاسباني لكرة القدم بعد إصابة المهاجم دييجو كوستا في الفخذ.

وقال أتلتيكو في بيان يوم الثلاثاء إن كوستا أصيب في الفخذ الأيسر في الدقيقة الأخيرة من انتصار فريقه 2-1 وديا على يوفنتوس يوم السبت الماضي في ستوكهولم لكن النادي لم يحدد فترة غياب اللاعب عن المنافسات.

وغاب كوستا عن جزء كبير من الموسم الماضي بسبب إصابة في الركبة لكنه أثار الاعجاب في فترة الاعداد للموسم الجديد وسجل أربعة أهداف في انتصار كبير 7-3 وديا على غريمه المحلي ريال مدريد الشهر الماضي.

وطبقا لتقارير واسعة في وسائل إعلام إسبانية فإن أتلتيكو يتفاوض مع بلنسية لضم المهاجم رودريجو مقابل 60 مليون يورو (67 مليون دولار).