بايرن ميونيخ يتعاقد مع الجناح بيريسيتش معاراً من إنتر ميلان

تعاقد بايرن ميونيخ بطل دوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم مع إيفان بيريسيتش جناح منتخب كرواتيا على سبيل الإعارة لمدة موسم من إنتر ميلان الإيطالي يوم الثلاثاء بعد تعثر صفقة انتقال ليروي ساني لاعب مانشستر سيتي بسبب تعرضه لإصابة خطيرة في الركبة.
وبلغ بيريسيتش نهائي كأس العالم لكرة القدم 2018 مع كرواتيا ولعب أيضا لبروسيا دورتموند وفولفسبورج في ألمانيا بين 2011 و2015.
ويملك بايرن خيارا يسمح بضمه نهائيا الموسم المقبل.
وسيعزز اللاعب الكرواتي البالغ من العمر 30 عاما مركز الجناح في بايرن مع سيرج جنابري وكينجسلي كومان عقب رحيل المخضرمين ارين روبن وفرانك ريبري.
وطاردت إصابات خطيرة كومان أيضا منذ انضمامه إلى العملاق البافاري قبل عامين.
وقال حسن صالح حميديتش المدير الرياضي لبايرن في بيان ”سيساعدنا إيفان كثيرا بخبرته الكبيرة على أعلى المستويات“.
وتابع ”يملك مهارة كبيرة ويمكنه اللعب في أكثر من مكان في الخط الأمامي وأثق انه سينسجم سريعا لأنه يعرف الدوري الألماني جيدا وكذلك مدربنا نيكو كوفاتش“.
وأبدى بايرن رغبة كبيرة في التعاقد مع ساني جناح مانشستر سيتي لكن لاعب منتخب ألمانيا البالغ من العمر 23 عاما أصيب في الرباط الصليبي الأمامي للركبة في تتويج سيتي بدرع المجتمع بعد الفوز على ليفربول في ويمبلي في وقت سابق من الشهر الجاري.
ويستهل بطل ألمانيا، الذي خسر أمام بروسيا دورتموند في كأس السوبر الألمانية هذا الشهر، مشواره في دوري الدرجة الأولى الألماني أمام هيرتا برلين يوم الجمعة.
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