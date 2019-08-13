بطولة الجمهورية المفتوحة للكيك بوكسينج فى المركز الأولمبي بالمعادي



تنطلق بطولة الجمهورية المفتوحة للكيك بوكسينج من ٢٢ وحتى ٢٥ اغسطس بالمركز الأولمبي بالمعادي، تحت رعاية الاتحاد المصري كونغ فو برئاسة محمد عاشور .

وتقوم لجنة إدارية عليا بتنظيم نشاط الكيك بوكسينج يشرف عليها الكابتن محمد صبيح وبمساعدة الكابتن إسراء طاهر منير.

وأوضح رئيس الاتحاد العام للكيك بوكسينج، أن البطولة تأتي

كختام للنشاط الرياضي للاتحاد للعام رغم ضعف الإمكانيات التي يعاني منها الاتحاد الذي لا يزال يسعى لتوسيع قاعدة اللعبة.فيما أوضح المشرف الفني أن منافسات البطولة ستقام في أسلوب الفل كنتاكت لفئة الناشئين تحت 14 سنة لوزن 43 كيلو جراما، وبيّن محمد الشيخ المدير الإدارى لأكاديمية الفهد توب تيم أن لاعبى الأكاديمية المشاركين في منافسات البطولة هم : هادى الفهد وحبيبة يورى وسعيد بيسه والجنيدى وعلى بويكا ومعاذ حركات ونور مانو وفهد تايسون وشاهين وآدم نجم ويوسف تايجر و يوسف يان وآدم بوكس وندى طاهر، وذلك تحت إشراف المدرب شريف تايسون.

أكد أيضا أنه سيتم إجراء الفحص الطبي لكافة اللاعبين المشاركين في البطولة وفحص أعمارهم.

