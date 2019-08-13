أزمة بين زيدان ورئيس ريال مدريد بسبب سوق الصفقات

بدأت العلاقة بين زين الدين زيدان، المدير الفني لفريق ريال مدريد، وفلورنتينو بيريز رئيس النادي الملكي، في التوتر بسبب موسم الانتقالات الصيفية الحالية، وقد يتسبب ذلك في رحيل المدرب الفرنسي.

وذكرت صحيفة "ميرور" البريطانية أن فشل إدارة ريال مدريد في التعاقد مع بول بوجبا، لاعب مانشستر يونايتد، سبب أزمة بين الإدارة وزيدان، خاصة في ظل رغبة الأخير في الملحة في التعاقد مع نجم الشياطين الحمر.

وواصلت " على الرغم من الإنفاق الهائل على التعاقد مع إيدين هازارد، ولوكا يوفيتش،

وفرلاند ميندي، وميليتاو، إلى بيرنابيو ، فقد يستعد زيدان للرحيل عن ريال مدريد".

وتابعت "بعد غلق باب الإنتقالات في إنجلترا، اصبح إنتقال بوجبا إلى ريال مدريد صعب للغاية، وهو ما سيمثل أزمة لزيدان الذي أراد تدعيم خط الوسط باللاعب الفرنسي".

واستطردت أن صحفي إسباني قال لصحيفة الإندبندنت "عدم توقيع بوجبا يضع زيدان على شفا الإستقالة، خاصة أنه وعد اللاعب إنه سيحضره إلى ريال مدريد، وهذا زاد

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من عدم الثقة بين زيدان وفلورنتينو".

وأوضحت أن فلورنتينو بيريز مازال يحلم بالتعاقد مع نيمار، لاعب باريس سان جيرمان، وقد يستخدم الأموال التي تم تخصيصها من أجل صفقة بوجبا، لضم النجم البرازيلي.

وذلك سيؤدي لزيادة الأزمة خاصة أن نيمار يلعب في نفس مركز إيدين هازارد، وهو ما سيخلق مشكلة بالنسبة لزيدان.

يذكر أن زيدان استقال من تدريب ريال مدريد في 2018، بعد تحقيق لقب دوري أبطال أوروبا للمرة الثالثة على التوالي.

إلا إنه عاد مرة أخرى لقيادة الفريق، في مارس الماضي، بعد أن تأكد خروج ريال مدريد خالي الوفاض من الموسم الماضي، بعد قيادة فنية غير ناجحة لكل من جولين لوبيتيجي، وسانتياجو سولاري.