منتخب شباب الطائرة تحت 19 عامًا يصل تونس للمشاركة في بطولة العالم

وصلت بعثة منتخب مصر للكرة الطائرة للشباب تحت ١٩ سنة الى تونس للاشتراك فى بطولة العالم والتي ستقام خلال الفترة من 18 إلى 30أغسطس الجاري بمشاركة 20 منتخبا.
ويلعب منتخبنا ضمن المجموعة الثالثة والتي ضمت إلى جانب الفراعنة كلا مناليابان والأرجنتين وألمانيا والمكسيك.
يرأس بعثة منتخب مصر جابر عبد العاطي، ويقود الفريق فنيا حسن الحصري يعاني ناظر علي مدرب والمحلل التقني مصطفى صالح، والمدير الاداري ناصر حمدي، والدكتور مصطفى يسري للعلاج الطبيعي.
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