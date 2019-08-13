وصلت بعثة منتخب مصر للكرة الطائرة للشباب تحت ١٩ سنة الى تونس للاشتراك فى بطولة العالم والتي ستقام خلال الفترة من 18 إلى 30 أغسطس الجاري بمشاركة 20 منتخبا. أغسطس الجاري بمشاركة 20 منتخبا. ويلعب منتخبنا ضمن المجموعة الثالثة والتي ضمت إلى جانب الفراعنة كلا من اليابان والأرجنتين وألمانيا والمكسيك. اليابان والأرجنتين وألمانيا والمكسيك. يرأس بعثة منتخب مصر جابر عبد العاطي، ويقود الفريق فنيا حسن الحصري يعاني ناظر علي مدرب والمحلل التقني مصطفى صالح، والمدير الاداري ناصر حمدي، والدكتور مصطفى يسري للعلاج الطبيعي.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر منتخب شباب الطائرة تحت 19 عامًا يصل تونس للمشاركة في بطولة العالم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.