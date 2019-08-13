لامبارد: مواجهة ليفربول صعبة.. ولن أقبل أي أعذار

أكد فرانك لامبارد المدير الفني لفريق تشيلسي، صعوبة مواجهة ليفربول في مباراة كأس السوبر الأوروبي، المقررة في التاسعة من مساء غد الأربعاء.

وقال لامبارد في تصريحات نقلتها شبكة "سكاي سبورت": "على اللاعبين إدراك أهمية

اللقاء، وعليهم بذل قصارى جهدهم لأن اللقاء سيكون صعب".

وواصل "لم أحصل على بطولة السوبر الأوروبي، وكذلك الكثير من لاعبي تشيلسي، وهو ما سيكون دافع

لتقديم أقصى جهد للفوز بها".

واختتم "لن أقبل بأي أعذار من اللاعبين، أو حديث بما كان يجب من المفترض أن نكون عليه ولم نتمكن من القيام به".

يذكر أن تشيلسي تلقى مؤخراً هزيمة ثقيلة من مانشستر يونايتد، برباعية نظيفة، في إفتتاح مبارياته بالدوري الإنجليزي الممتاز.