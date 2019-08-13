مرتضى منصور يستعرض مع رموز الزمالك المرشحين لتدريب الفريق

عقد المستشار مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، جلسة مهمة مع رموز كرة القدم بالنادي حضرها عدد من النجوم القدامى وذلك بصالة المبنى الاجتماعي تم خلالها استعراض أسماء المرشحين لتدريب الفريق الأول لكرة القدم من خلال شاشة عرض كبيرة. القدامى وذلك بصالة المبنى الاجتماعي تم خلالها استعراض أسماء المرشحين لتدريب الفريق الأول لكرة القدم من خلال شاشة عرض كبيرة. وحضر الجلسة أحمد مرتضى منصور عضو مجلس إدارة النادي السابق وأمير مرتضى منصور المشرف العام على كرة القدم.

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