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برشلونة يعلن مدة غياب نيتو

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أكد نادي الإسباني، أن حارس مرمى الفريق نوربيرتو نيتو، خضع لجراحة ناجحة اليوم الثلاثاء، بسبب إصابته بكسر في اليد اليسرى.

وكان الحارس البرازيلي صاحب الـ 30 عاما

تعرض لكسر في يده اليسرى، خلال تدريبات برشلونة في جولة الفريق بالولايات المتحدة الامريكية.

وقال النادي الكتالوني عبر موقعه الرسمي

إن نيتو خضع اليوم لعملية جراحية ناجحة، لإصابته في اليد، مؤكداً أنه سيغيب عن الفريق مدة تتراوح بين 6 و 8 أسابيع.

وكان نيتو انضم لصفوف برشلونة، في الصيف الحالي، قادمًا من فالنسيا، بعقد ممتد لأربع سنوات.

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