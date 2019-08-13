اليوم.. بعثة الجودو فى المغرب للمشاركة فى دورة الألعاب الإفريقية

غادرت صباح اليوم بعثة منتخبنا الوطنى للجودو إلى مدينة الرباط المغربية للمشاركة فى منافسات دورة الألعاب الأفريقية الثانية عشرة التى تقام خلال الفترة من 19 وحتى 31 أغسطس الجارى.
ومن المقرر أن تقام منافسات الجودو فى الدورة خلال الفترة من 16 وحتى 18 أغسطس بسبب إقامة بطولة العالم بالعاصمة اليابانية طوكيو خلال الفترة من 20 أغسطس وحتى الأول من سبتمبر المقبل.
ويجرى وزن اللاعبين يوم 16 على أن تقام المنافسات يومى 17 و 18 أغسطس .
وتشارك مصر فى الدورة ببعثة
اللاعبون هم أحمد نادر الفقى وزن 60 كيلو جراما ، محمد عبد الموجود وزن 66 كيلو جراما ، على عيد عبد المعطى ، عبد الرحمن عبد الغنى وزن 73 كيلو جراما ، عبد الرحمن محمد ، عبدالله عثمان وزن81 كيلو جراما ، على حازم وزن 90 كيلو جراما ، رمضان درويش وزن 100 كيلو جرام ، ميسره النجار وزن فوق 100 كيلو جرام .
واللاعبات هن نوران رضا آدم ، أسماء عبد المنعم وزن 52 كيلو جراما ، لمياء حسن وزن 57 كيلو جراما ، آلاء ناصر حامد وزن 78 كيلو جراما ، كريمان كامل ، سلمى الشاذلى وزن فوق 78 كيلو جراما .
والمدربين عاطف مصطفى مدرب الرجال ، محمد سعد مدرب الآنسات ، نورا حسن مدربة الآنسات ، وينافس منتخبنا على الفوز بالمركز الأول فى الدورة رغم قوة منتخبات تونس والجزائر ونيجيريا وجنوب أفريقيا المشاركة فى الدورة .
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