كريستيانو رونالدو: هذا هو وجه الاختلاف بيني وبين ليونيل ميسي

تحدث النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم يوفنتوس الإيطالي، عن مقارنته بالأرجنتيني ليونيل ميسي، لاعب برشلونة الإسباني. وقال رونالدو في تصريحات لشبكة "DAZN": "لعبت لأكثر من ناد، وحققت دوري أبطال أوروبا مع فريقين مختلفين، وهذا هو وجه الإختلاف بيني وبين ميسي". مع فريقين مختلفين، وهذا هو وجه الإختلاف بيني وبين ميسي". وواصل "ليونيل ميسي لاعب ممتاز، وسيظل في الذاكرة، وذلك ليس فقط بسبب فوزه بالكرة الذهبية، وإنما لقدرته على التطور عام بعد آخر مثلي". بالكرة الذهبية، وإنما لقدرته على التطور عام بعد آخر مثلي". وتابع "لا يوجد العديد من اللاعبين الذين حققوا دوري أبطال أوروبا 5 مرات، كما إني كنت هداف الشامبيونزليج في 6 مواسم، وهو ما يجعلني أشعر إني أجد نفسي بتلك البطولة".

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