بايرن ميونخ يتعاقد مع اللاعب المفضل لمورينيو

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وقعت إدارة بايرن ميونخ مع النجم الدولي الكرواتي إيفان بيريسيتش، الذي كان ضمن اللاعبين المطلوبين من قبل المدرب البرتغالي “جوزيه مورينيو” أثناء فترة تدريبه لمانشستر يونايتد في العامين الماضيين.

ووافق الإنتر الإيطالي على ترك بيريسيتش بنظام الإعارة حتى يونيه 2020 بمبلغ خمسة ملايين يورو، مع إدراج بند خيار الشراء من جانب واحد في العقد.

وقال المدير الرياضي لبايرن ميونخ (حسن صالح حميديتش) في حديثه للموقع الرسمي للنادي “إيفان سيساعدنا بخبراته الطويلة على المستوى الدولي، إنه لاعب قوي ومرن من الناحية التقنية في الهجوم. أنا متأكد من انسجامه بسرعة لأنه يعرف الدوري الألماني جيدًا، ويعرف كذلك مدربنا (نيكو كوفاتش)”.

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وكانت لجوزيه مورينيو محاولة جادة للتعاقد مع بيريسيتش عامي 2017 و2018 لعدم اقتناعه بالجناح الفرنسي الشاب “أنتوني مارسيال” الذي لا يُنفذ الدور الدفاعي من على الرواق الأيسر.

لكن المدير التنفيذي لمانشستر يونايتد “إد ووادورد” رفض تلبية طلب مورينيو في فترتين للانتقالات الصيفية، الأمر الذي ترتب عليه توتر علاقة الثنائي حتى رحل الرجل الخاص في منتصف ديسمبر 2018 بداعي تدني النتائج المحلية، ليخلفه النرويجي أولي جونار سولشاير.

وقبل رحيل بيريسيتش إلى الدوري الإيطالي عام 2015، لعب بالفعل مع ناديي فولفسبورج وبوروسيا دورتموند في الدوري الألماني، واستطاع التتويج بالثنائية مع دورتموند عام 2012، كما فاز بكأس ألمانيا عام 2015 مع فولفسبورج الذي لعب له آنذاك “كيفين دي بروينه”، نجم مانشستر سيتي حاليًا.

ومن المقرر انتقال بيريسيتش إلى صفوف بايرن ميونخ بشكل نهائي في الصيف المقبل بمبلغ 30 مليون يورو، إذا ما نجح في خلافة الفرنسي بلال ريبيري على الجهة اليسرى رفقة العملاق البافاري.

وودع بايرن ميونخ في وقت مُبكر من الميركاتو الصيفي الحالي الثنائي “آرين روبن وبلال ريبيري”، حيث قرر الأول الاعتزال النهائي بسبب توالي الإصابات، بينما رحل الثاني بعد انتهاء عقده، ولا يزال يبحث عن ناد جديد.