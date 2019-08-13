الأهلي يوافق على خسارة أربعة ملايين جنيه في بديله الاستراتيجي

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وافقت إدارة النادي الأهلي المصري على بيع صانع الألعاب الدولي السابق “إسلام محارب” لنادي الجونة منتصف هذا الأسبوع، نظير مبلغ أربعة ملايين جنيه، مع إدراج بند مثير للدهشة في عقد اللاعب.

ونص البند على عودة إسلام محارب إلى الأهلي مقابل ثمانية ملايين جنيه إذا طلب المدير الفني للأهلي استعادته في المواسم القادمة، في تمهيد واضح لإمكانية خسارة النادي لمبلغ أربعة ملايين جنيه.

وكثف الجونة مفاوضاته مع إدارة الأهلي على مدار الأيام الماضية لإقناعه بالبيع الكامل، حيث مَنع الاتحاد المصري لكرة القدم استعارة الفرق لأكثر من 5 لاعبين بدءًا من موسم 2020/2019، ما حرم الجونة من ممارسة هوايته المفضلة في استعارة نجوم الأهلي، حيث استعار 7 لاعبين منه في الموسم الماضي.

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ووصل إسلام محارب إلى مدينة الغردقة للخضوع للفحص الطبي قبل انتظامه في التدريبات التحضيرية للموسم الكروي الجديد.

وكان محارب بمثابة البديل الاستراتيجي بالنسبة لمدربي الأهلي لإجادته في أكثر من مركز بخط الوسط، سواء كصانع ألعاب أو كجناح، كما لعب في دور لاعب الإرتكاز عدة مرات.

واستخدمه المدير الفني الأسبق “حسام البدري” كأحد الأوراق الرابحة على دكة بدلاء من بعد انضمامه من سموحة بموسم 2018/2017.

واستطاع صاحب الـ 25 عامًا تسجيل مشاركته في 24 مباراة وتسجيل 4 أهداف، ليضع بصمة واضحة في التتويج بلقب المسابقة أمام الإسماعيلي آنذاك، لكن كل شيء تغير في الموسم التالي بعد وصول باتريس كارتيرون.

ولم يلعب إسلام محارب أكثر من 9 مباريات في تتويج الأهلي بلقب الدوري الممتاز الموسم الماضي 2019/2018، جاء معظمهم في فترة المدرب المؤقت “محمد يوسف” الذي خلف باتريس كارتيرون عقب نهائي دوري أبطال أفريقيا 2018.